Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. UBP, Milletvekili Aday Listesini YSK’ya sundu
UBP, Milletvekili Aday Listesini YSK’ya sundu

UBP, Milletvekili Aday Listesini YSK’ya sundu

UBP’nin Lefkoşa listesinde kontenjan adayı Şerife Ünverdi YSK’ya sunulan listede yer almadı.

A+A-

Ulusal Birlik Partisi (UBP), milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hedeflerinin istikrar ve 5 yıllık hükümet olduğunu vurguladı.

“50 tane kıymetli, tecrübeli ve eğitimli arkadaşla yola çıktık, tek başına iktidar hedefine doğru gidiyoruz” diyen Sucuoğlu, halkın da koalisyonlardan sıkıldığını ve tek partili hükümet istediğini ifade etti.

Öte yandan, UBP’nin Lefkoşa listesinde kontenjan adayı Şerife Ünverdi YSK’ya sunulan listede yer almadı.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine konuşan Sucuoğlu, Ünverdi ‘nin iş yoğunluğu nedeniyle affını istediğini ifade ederek, listeye Sevil Yönlüer’in eklendiğini aktardı. Sucuoğlu, Yönlüer’in kontenjan adayı olmadığı bilgisini de verdi

TAK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.