UBP OLUMSUZ ETKİLENDİ!

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, dörtlü koalisyon hükümetinin ömrünün çok uzun olmadığını, muhtemelen 2020’de bir seçim yapılacağını söyledi. Taçoy, ADA TV de Erçin Şahmaran’ın sorularını cevapladı.CTP, DP, TDP ve HP’den çıkan koalisyon kararlarını değerlendirdi.

Taçoy, özellikle DP’nin kararı için ‘ Serdar beyi tanıdığımız için şaşırmadık. ‘ dedi. 3 partinin de hedefinin UBP ve Hüseyin Özgürgün olduğunu vurguladı ve “Genel Başkana muhalefetin saldırısı ve genel başkanın bu kadar tartışılması UBP’yi olumsuz etkiledi’ ifadelerini kullandı.

Taçoy şöyle devam etti;

“Bildiğim kadarıyla, UBP kurultayı geçen yıl ertelendi. Bu yıl Nisan aynda yapılması gerek. 4’lü koalisyon zaten hazırdı. Biz bunu seçimden önce söyledik. Cumhurnaşkanı da bu hükümetin bu şekilde kurulacağını biliyordu. Biz bilerek bu görevi aldık. Halkımız UBP görevi almadı demesin diye.”

UBP’yle görüşme yapmak vakit kaybı” diyen Halkın Partisi’yle ilgili de konuşan Taçoy, burada hedefin vakit kazanmak olduğunu belirtti.

Taçoy, hesap soracağını söyleyen dörtlü koalisyon içinse “Benim tavsiyem son 10 yılı araştırsınlar. Hatta geçici hükümet doneminde ödenen su paralarını da araştırsınlar. UBP tüm bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır’ dedi.