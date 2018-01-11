UBP SEÇİMDEN KORKMUYOR!

Ulusal Birlik Partisi’nin yeni milletvekilleri, halka hizmet için hükümet alternatiflerinin denenmesinden yana. Yeni vekiller hükümet kurulamaması durumunda ise seçime gitmekten çekinmeyeceklerini belirtiyor

Bertuğ TOPAL

7 Ocak erken genel seçimlerinin ardından oluşan yeni Meclis aritmetiği hükümet oluşturma noktasında partileri kilitledi.

Halkın Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin seçimden birinci parti çıkarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan hükümeti kurma görevi alacak Ulusal Birlik Partisi ile hükümet kurmayacağını açıklaması ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin Meclis komitelerinde sıkıntı yaşayacağı ve 26 sayısının Meclis aritmetiğinde kritik bir rakam olması ülkede hükümet kurma çalışmalarının çıkmaza girmesine neden oluyor.

Ulusal Birlik Partisi’nin ise hükümet bir yana daha farklı bir gündemi var. UBP yeniden halkı sandığa götürme noktasını yeniden tartışıyor.

UBP’li vekillerin bir kısmı yeniden seçime giderek UBP’nin sandıktan daha güçlü çıkmasını sağlamak gerektiğini ifade ederken bazı vekiller ise halkın seçimden bıktığını bu nedenle hizmet noktasında koalisyonların zorlanması gerektiğini söylüyor.

Sucuoğlu: Seçimden korkmuyoruz ama aklıs elim davranmak gerek

Ulusal Birlik Partisi’nde en fazla oyu alarak birinci sırada vekil seçilen Faiz Sucuoğlu, CTP-HP ve TDP’nin vermiş olduğu UBP ile hükümet kurmama kararının çok erken verilmiş bir karar olduğunu söyledi.

Seçimlerden sonra birkaç gün biraz daha soğukkanlı olmak gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, seçim süreci içerisinde yaşananlar, zaman zaman atışmalar ve kırılmalar olabileceğini söyledi.

Sucuoğlu, “Arkadaşlar söyledikleri ile kendilerini bağladılar. Daha kucaklayıcı ve daha büyük bir koalisyon zorlanmalıydı. “Vazgeçtim ben oynamam” tarzında hareketler doğru değil. Demokrasi ve siyasi geleneğe uyulmuyor. Etik değil. Kavgadan uzak davranılmalıydı. Vatandaş yeniden erken seçim konuşuyor. Bu erken seçimler de ekonomi, sektörler ve yatırımları etkiliyor.

10 defa düşünüp 1 defa konuşmak gerek. Amacım birilerini suçlamak değil halka hizmettir. Yargılanması ve araştırılması gereken bir şey varsa bu yapılır ama siz hizmet yapmadan direk bu konudan başlarsanız halktan tepki alırsınız. Yeniden erken genel seçim noktasında da korktuğumuzdan değil, biz de hodri meydan diyebiliriz ama daha soğukkanlı daha aklı selim olunması gerek” dedi.

Tatar: UBP güçlenerek çıkar

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, halk iradesine bakıldığında hükümet şekillerinin belli olduğunu ifade ederek, CTP-TDP ve HP’nin tavrının kendilerini bağlayacağını söyledi. Tatar, “İlk görev UBP’ye verilecek. UBP görüşmeleri sürdürecek. Kamuoyunun göz önünde sürdürülecek bu görüşmelerin ardından daha net bir şey söylemek daha doğru olacak.

Erken bir genel seçimi tekrardan düşünmek ne kadar doğru onu partide görüşmeler yaptıktan sonra ifade edebiliriz. Bu kadar yorgunluğun üzerine bir erken seçim daha yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama eğer bir erken seçime gidilirse de UBP bu seçimden daha da güçlenerek çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Berova: Hizmet daha önemli

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Özdemir Berova ise açıklamaların çok erken yapıldığını ifade ederek siyasette kapıların kapatılmasını yanlış olduğunu söyledi. Berova, “Acil kararlar üretmenin doğru olmadığına inanıyorum. Halk iradesini ortaya koydu. Parlamentoya düşen bir hükümet çıkararak halka hizmet etmektir. Geçmiş dönemde yapılan ve planlanan bir çok konu var. bu konuların yeni dönemde hayata geçirilmesi için önümüzde çok süre yok. Ülke bugün halen daha bütçesizdir. Eğitim Bakanlığı’nda eğitim yatırımlarının planlanması yapılmalı ve hayata geçirilmeli. Bu ülke seçimlerle değil hizmetlerle gitmesi gerekir. Herkes bu karara saygılı olmalı” şeklinde konuştu.

Oğuz: halk bize hükümet görevini verdi

Ulusal Birlik Partisi Genel Semreteri Dursun Oğuz, hükümet görüşmeleri başlamadan CTP-DP ve TDP’nin olası koalisyon senaryolarına ilişkin açıklamalarının doğru olmadığını kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi’nin koalisyon kurma çalışmalarında gerekleri yerine getireceğini kaydeden Oğuz, halkın UBP’yi birinci parti yaparak önemli bir görev; “hükümet ol görevi” verdiğini anımsattı.

Oğuz, “Bu aşamada diğer partilerin hükümet konusundaki tavırlarını doğru değil, her şey görüşmelerden sonra netleşecek. Ülkenin bekleyen birçok sorunu var. Yeni yıl gelmesine rağmen hala bütçe bekliyor. Partiler bunu iyi değerlendirmeli ve bu sorumlulukla hareket etmeli” dedi.

Öztürk: Seçimden daha yeni çıktık

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ise partisinin ciddi bir oy alarak birinci parti seçildiğini ifade ederek CTP-HP ve TDP’nin yaptığının demokrasiye karşı bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Öztürk şöyle konuştu: Bu 3 partinin ülkeyi hükümetsiz bırakması doğru değil. Neye göre bizimle hükümet kurmayacaklar bunları çıkıp açıklamaları gerek. Bana göre çok yanlış bir karar. Bizim halktan aldığımız oy ortada.

İnsanlar artık seçimlerden çok bıktı. Zaten erken seçimden çıktık. Tekrardan erken seçime gidiyoruz denirse bu insanlarla dalga geçmek demektir. Tekrardan seçim insanlardan tepki toplar. Ama bu partiler yine de seçim isterse gidilir. Bizim partimizin kimseden korkusu yok.”

Havadis