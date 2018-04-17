UBP TAMAM, İTTİFAK YARIM!

Yerel Yönetim seçimlerine üç aydan az bir zaman kalması ile partilerin de seçim hazırlıkları ve başkan adayı belirleme çalışmaları hızlandı. Şu an için seçimlere en hazır parti UBP gibi duruyor

Bertuğ TOPAL

Yerel Yönetim Seçimleri’ne üç aydan az bir süre kaldı. Siyasi partilerin seçim için çalışmaları da nispeten hız kazandı. Belediye başkan adaylıkları noktasında isimler üzerinde tartışmalar sürüyor. Bu noktada en hazır parti olarak 2018 Genel Seçimleri’nden birinci parti olarak çıkan ancak ana muhalefette kalan Ulusal Birlik Partisi görülüyor.

Ulusal Birlik Partisi 25 bölgede belediye başkan adayını belirleyerek tüm partilerden önce ‘ben hazırım’ mesajı verdi.

UBP’nin bu denli hazır ve iddialı bir şekilde seçime hazırlık yapmasına karşın, hükümette ittifak oluşturan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti yerel yönetim seçimleri noktasında işi ağırdan alıyor.

Yaklaşık bir aydır kendi aralarında toplantılar yapan, komite kuran ve hangi partinin hangi bölgede aday gösterebileceğini tartışan ittifak partileri seçime üç aydan az bir zaman kalmasına rağmen halen daha bir sonuca varabilmiş değil.

İttifakta çatırdama var

Bir aydır gerek komite aracılığıyla gerekse parti genel başkanları aracılığıyla gerçekleştirilen ittifak görüşmelerinde henüz bir sonuca varılamadı. Zamanın daralması ve partilerin adaylarını ve partizanlarını bir an önce seçim atmosferine sokmak isteyen partiler, ittifak arayışından bir sonuç çıkmamasına karşın, resmi olmasa bile adaylarını sokağa çıkarmış durumda.

Lefkoşa’da Harmancı’nın karşısında Sertoğlu olacak

Lefkoşa’nın mevcut belediye başkanı Mehmet Harmancı ileriki dönem için aday. Harmancı’nın ittifak adayı olup olmayacağı halen daha soru işareti olurken, ittifak adayı olmasa bile Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından desteklenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ulusal Birlik Partisi’nde ise Hasan Sertoğlu’nun Lefkoşa Belediye Başkan adaylığı açıklandı. Sertoğlu ile şimdilik TDP-CTP destekli Harmancı’nın yarışacağı kesin.

DP’den Sadıkoğlu sürprizi

Demokrat Parti ise ittifakın başarısız olması durumunda Okyay Sadıkoğlu’nu Lefkoşa Belediye Başkan adayı olarak açıklayacak. Okyay Sadıkoğlu’nun Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan ‘adaylık için hazır ol’ talimatını aldığı siyasi kulislerde konuşuluyor. Resmi şekilde ilan edilmese bile ittifak görüşmelerinin olumsuz şekilde sonuçlanmasının ardından Sadıkoğlu’nun adaylığının resmiyet kazanacağı ifade ediliyor.

Mağusa ciddi sorun

Gazimağusa’daUlusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti’nin mevcut belediye başkanı İsmail Arter’i destekleyeceği kesinleşti. CTP-HP ve TDP’nin resmi olarak ansıl bir yol izleyeceği ise bilinmiyor. Toplumcu Demokrasi Parti tabanının Bağımsız Aday Ulaş Gökçe’ye destek vereceği konuşulurken, CTP’nin kendi adayını çıkarması noktasında partide iki ayrı görüş mevcut. Bazı CTP’lilerin Ulaş Gökçe’nin adaylık tanıtımında bulunması parti içerisinde huzursuzluklara neden olsa da CTP’ninMağusa’da nasıl bir yol izleyeceği ileriki dönemde kesinlik kazanacak.

Gönyeli’de Benli ve Akyön yarışacak

Gönyeli’de mevcut belediye başkanı Ahmet Benli, CTP’nin yeni dönemde de adayı olarak seçime girecek. UBP ise Benli’nin karşısına Mustafa Akyön’ü çıkardı. Önceki aylarda Hüseyin Amcaoğlu’nun adaylığı konuşulurken Amcaoğlu’nun teklifi reddetmesi nedeniyle Akyön’de karar kılındığı kaydedildi.

CTP içerisinde sıkıntı var

Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde aday belirleme sürecinde sıkıntı yaşanıyor. CTP içerisinde bir kısım partili CTP’nin 28 belediyede de aday çıkarması noktasında görüş ortaya koyarken, diğer bir kısım partili ise ittifakın bu dönemde daha yararlı bir oluşum olacağını ifade ediyor.

Bican aday

Güzelyurt belediye Başkanlığı içniUBP’li Mahmut Özçınar’ın karşısına CTP Osman Bican’ı çıkarıyor. Osman Bican’ınCTP’den belediye başkan adayı olması durumunda Demokrat Parti’nin de Güzelyurt’ta aday çıkarmayarak Osman Bican’ı destekleyeceği öğrenildi.

Yenierenköy’e tek aday var!

Son dönemde kapısına kilit vurulan ve krizi yaşayan Yenierenköy Belediyesi için ise şu ana kadar ortaya çıkan tek aday bağımsız aday Emrah Yeşilırmak. Halkın Partisi üyesi olan ve kısa süre önce yaptığı açıklama ile partiden istifa eden Emrah Yeşilırmak Yenierenköy Belediye Başkanlığı’na bağımsız adaylığını mart ayında açıkladı.

UBP’den aday olamayan bağımsız çıkıyor

2018 Yerel Yönetim Seçimleri’nin ilginç yanlarından biri de bağımsız adayların çokluğu. Birçok belediye başkanlığı için adaylar bağımsız yarışa katılıyor. Ulusal Birlik Partisi’nde bölgelerde adayların çok olması ve parti üst yönetiminin bir adayda karar kılması, diğer belediye başkanlığı için niyetli diğer adayların bağımsız olarak bölgede aday çıkmasına neden oluyor.

YDP’nin Lefkoşa adayı Altuncuoğlu

Yeniden Doğuş Partisi’nin yerel yönetim seçimlerinde Lefkoşa Belediye Başkan adayı olarak Kemal Altuncuoğlu’nu göstereceği ifade edildi. Altuncuoğlu’nun geçen hafta parti yetkili organlarını bilgilendirdiği kaydedildi.

Öte yandan YDP tüm bölgelerde belediye başkanı adayı çıkarmayacak ancak tüm bölgelerde meclis üyesi ve encümen adayları çıkaracağı kaydedildi. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Mağusa’da İsmail Arter’i destekleyeceklerini kaydetti.

İşte UBP’nin kesinleşen adayları

Lefkoşa- Hasan Sertoğlu

Güzelyurt-Mahmut Özçınar

İskele-Hasan Sadıkoğlu

Lefke-Timuçin Pirgalıoğlu

Lapta-Fuat Namsoy

Gönyeli-Mustafa Akyön

Değirmenlik-Bozdağ Töre,

Büyükonuk-Ahmet Sennaroğlu

Paşaköy-Habil Tülücü,

Beyarmudu-İlker Edip

Mehmetçik-Cenk Şeren

Vadili-Mehmet Adahan

İnönü-Turgut Çevirgen

Serdarlı-Halil Kasım

Esentepe-Muhammet Aygün

Alayköy-Arif Ulaş,

Dikmen- Mustafa Erişmen

Dipkarpaz-Mehmet Demirci

Tatlısu-Ali Çil

Akdoğan-Erdinç Akgür

UBP tarafından desteklenecek olan bağımsız adaylar ise şunlar:

Girne-NidaiGüngördü

Mağusa-İsmail Arter

Çatalköy-Mehmet Hulusioğlu

Alsancak-Fırat Ataser

Geçitkale-Olsan Oran

Yeniboğaziçi-Katip Demir

Havadis