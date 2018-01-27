UBP VE DP GÖRÜŞTÜ.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi, koalisyon görüşmeleri çerçevesinde Demokrat Parti ile başlattığı temaslara bugün de devam etti.

Bu çerçevede bu sabah Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti Genel sekreterlerinin başkanlık ettiği heyetler arası toplantı yapıldı…

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, koalisyon görüşmelerini sürdürdüklerini, Pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında bunları ele alacaklarını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz ise pazartesi günü ortaya çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini vurguladı….

DP Genel Merkezi’nde yer alan Toplantının ardından Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz açıklama yaptı.

Afet Özcafer, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini anımsattı…

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin Ulusal Birlik Partisi ile hükümet kurmama kararı almasıyla Demokrat Parti’nin kilit parti durumuna geldiğini anımsatan Özcafer, ülkenin hükümetsiz kalmaması gerektiğini ifade etti…

Özcafer, “Bu yüzden Demokrat Parti hem 4’lü koalisyon hem de Ulusal Birlik Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi ile koalisyon çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Dursun Oğuz başkanlığındaki UBP Heyeti ile görüştük. Pazartesi parti meclisini çağırıp tüm görüşmeleri ortaya koyacağız” dedi…

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz da sandıktan çıkan sonuca göre partiler ile görüşmeler yaptıklarını anımsattı…

Dursun Oğuz “Demokrat Parti ile yapılan görüşme bizim için çok önemli. Demokrat Parti ile yapılan olumlu görüşmenin ardından Yeniden Doğuş Partisi ile görüştük. Demokrat Parti ile dünkü görüşmenin çerçevesini genişleterek görüştük. Konu Demokrat Parti Parti meclisinde ele alınacak orada çıkılacak sonuca göre YDP ile yeniden görüşeceğiz veya görüşmelerimizi sonlandıracağız” dedi…

Oğuz, ülkenin hükümetsiz kalmaması için çalıştıklarını da ifade ederek, “İnşallah her şey ülke için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

Bu arada, Koalisyon görüşmelerine önceki gün başlayan UBP, CTP’yi ziyaretinin ardından dün de TDP, DP ve YDP ile görüşmüştü.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, ilk görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamalarda, çalışmalarına bugün devam edeceklerini belirtmişlerdi.

Bu arada dörtlü koalisyon görüşmelerini tamamlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Halkın Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi, parti içi değerlendirmelerine pazartesi başlayacak.

Dört partinin, koalisyon çalışmalarının sonunda ulaşılan uzlaşıları pazartesi parti yetkili kurullarında değerlendirmesi bekleniyor.