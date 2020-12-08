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  3. UBP-YDP-DP Koalisyon Hükümetinin kurulmasına ilişkin protokol bugün imzalanıyor
UBP-YDP-DP Koalisyon Hükümetinin kurulmasına ilişkin protokol bugün imzalanıyor

UBP-YDP-DP Koalisyon Hükümetinin kurulmasına ilişkin protokol bugün imzalanıyor

UBP-YDP-DP Koalisyon Hükümetinin kurulmasına ilişkin protokol bugün imzalanıyor

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Ulusal Birlik Partisi –Demokrat Parti-Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti kurulmasına ilişkin protokol bugün saat 17.00’de Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzalanacaktır. Protokole, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı imza koyacaklardır 

BRTK

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