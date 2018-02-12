UBP'DE ADAYLIK KRİZİ YAŞANIYOR!

İktidardan muhalefete düşen UBP’de şimdi de Lefkoşa Türk Belediyesi için adaylık krizi yaşanıyor.

İktidardan muhalefete düşen UBP’de şimdi de Lefkoşa Türk Belediyesi için adaylık krizi yaşanıyor.

Elde edinilen bilgilere göre Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimler için UBP’nin çoğu örgütleri Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu’nun aday gösterilmesini isterken, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün ise Hasan Sertoğlu üzerinde karar verdiği belirtiliyor.

Özgürgün’ün erken genel seçimler öncesinde Sadık Gardiyanoğlu’na “Sen milletvekili adayı olma, seni belediye başkan adayı yapacağız” şeklinde söz verdiği ancak bu sözün şimdi havada kaldığı iddia ediliyor.

Hasan Sertoğlu’nun Futbol Federasyonu başkanlığını bırakacağını açıklamasının, LTB adaylığı için olduğu belirtilirken, UBP örgütlerinin kendilerini hiçe sayılarak aday belirlenme çalışmasına tepki gösterdikleri öğrenildi.