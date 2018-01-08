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  3. UBP'DE MUHTEMEL KAZANAN VEKİL ADAYLARI!
UBP'DE MUHTEMEL KAZANAN VEKİL ADAYLARI!

UBP'DE MUHTEMEL KAZANAN VEKİL ADAYLARI!

İşte UBP’de muhtemelen kazanan vekil adayları

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İşte resmi olmayan sonuçlara göre UBP milletvekili adayları:

Lefkoşa

Fazi Sucuoğlu

Hüseyin Özgürgün

Olgun Amcaoğlu

Ersin Tatar

Savaş  Atakan

Hasan Taçoy

Mağusa

Sunat Atun

Oğuzhan Hasipoğlu

Ersan Saner

Resmiye Canaltay

Dursun Oğuz

Girne

Kutlu Evren

Ünal Üstel

Ahmet Aslan

Güzelyurt

Ali Pilli

Menteş Gündüz

İskele

Önder Sennaroğlu

Nazım Çavuşoğlu

Ümit Özkıran

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