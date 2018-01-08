UBP'DE MUHTEMEL KAZANAN VEKİL ADAYLARI!
İşte UBP’de muhtemelen kazanan vekil adayları
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İşte resmi olmayan sonuçlara göre UBP milletvekili adayları:
Lefkoşa
Fazi Sucuoğlu
Hüseyin Özgürgün
Olgun Amcaoğlu
Ersin Tatar
Savaş Atakan
Hasan Taçoy
Mağusa
Sunat Atun
Oğuzhan Hasipoğlu
Ersan Saner
Resmiye Canaltay
Dursun Oğuz
Girne
Kutlu Evren
Ünal Üstel
Ahmet Aslan
Güzelyurt
Ali Pilli
Menteş Gündüz
İskele
Önder Sennaroğlu
Nazım Çavuşoğlu
Ümit Özkıran
Etiketler : UBP, milletvekili adayları
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