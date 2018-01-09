UBP'DE YENİ BAŞKAN SUCUOĞLU MU, TATAR MI?

UBP, hafta sonu gerçekleşen Milletvekili Erken Genel Seçiminde Yüzde 35.39’luk bir oy oranıyla birinci parti çıkmasına karşın, partinin şaibeli isimleri, Dürüst, Ertuğruloğlu ve Kaşif’in sandık dışı kalması, bunun yanında ise parti lideri Özgürgün’ün, Sucuoğlu ve Tatar’ın ardından sandıktan çıkması partide önümüzdeki günlerde parti başkanlığı tartışmalarını gündeme getireceği belirtildi.

UBP, hafta sonu gerçekleşen Milletvekili Erken Genel Seçiminde Yüzde 35.39’luk bir oy oranıyla birinci parti çıkmasına karşın, önümüzdeki günlerde parti içinde başkanlık tartışmalarının başlayacağı ifade edildi.

Şaibeli isimler gitti

Pazar günü gerçekleşen erken seçimde Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu, Ahmet Kaşif ve Savaş Atakan gibi adı birçok şaibeli işlerle anılan isimlerin sandıktan çıkamadığına dikkat çeken UBP’ye yakın bir kaynak, “UBP kendi içindeki çürük elmaları tek tek temizlemeye başladı. Bu önemli bir hamledir. Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu ve Ahmet Kaşif bugüne kadar basına da fazlasıyla yansıdığı şekliyle ya kendilerine ya da yakınlarına çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla birçok soru işaretleri yaratan işlere imza attılar. UBP seçmeni de bu yapılanlardan son derece rahatsızdı ve sandıkta da gerekeni yaptı” dedi. Kaynak, “Savaş Atakan ise, özellikle mesleği gereği birçok insanın canını yaktı bu da Atakan’ın sandıktan çıkamamasına neden oldu” diye konuştu.

Özgürgün’ün başkanlığı tartışılacak

Bu arada aynı kaynak, UBP’nin pazar günkü seçimde birinci parti çıkmasından kaynaklanan coşkunun önümüzdeki günlerde Hüseyin Özgürgün’ün aldığı oy oranıyla alakalı olarak partide başkanlık kavgasını gündeme taşıyacağına dikkat çekerek, “Sonuçları düz mantıkla okuyanlar için partinin aldığı oy oranı büyük başarı olarak değerlendirilebilinir, hatta bu başarıda büyük payın Hüseyin Özgürgün’e ait olduğu da iddia edilebilir, ancak işin aslı öyle değil. Özgürgün, bu yarışta Faiz Sucuoğlu ve Ersin Tatar’ın ardından sandıktan çıkabilmiştir. Bu sonuç da, önümüzdeki günlerde partinin yeni başkanı ve olası bir hükümette başbakanın kim olacağını gündeme getirecek” dedi. Kaynak, “UBP bir iki gün içinde seçim zaferinin atlatılmasıyla birlikte parti içi hesaplaşmaya gidecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

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