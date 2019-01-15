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UBP'DEN DOME OTEL EYLEMİ!

UBP'DEN DOME OTEL EYLEMİ!

UBP’den Dome Otel eylemi

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Ulusal Birlik Partisi, Dome Otel ile ilgili yarın protesto eylemine gidiyor.

Ulusal Birlik Partisi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada , yasanın zorunlu kılmasına, Sayıştay ve Başsavcılık raporlarında ihaleye çıkılması gerektiği vurgulanmasına rağmen Dome Otel’i işletme sözleşmesi sona eren şirkete ihalesiz verme kararı alan hükümeti protesto için yarın bir eylem gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, protesto eyleminin Girne Dome Otel önünde saat 15.30’da gerçekleştirileceği kaydedildi.

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