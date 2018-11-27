UBP'NİN İLÇE BAŞKANLARINDAN TATAR'A TAM DESTEK

Ulusal Birlik Partisi’nin ilçe başkanları ortak açıklama ile Genel Başkan Ersin Tatar’a destek belirtti.

Hiçbir girişimin partideki birlikteliği ve dayanışmayı bozamayacağını kaydeden 6 ilçenin başkanları, “Biz tabanı ve tavanıyla, milletvekili, genel başkanı, ilçe başkanları ile biriz, beraberiz” dedi.

Partiden verilen bilgiye göre, Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, Güzelyurt İlçe Başkanı Ali Pilli ve Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey’in ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“UBP’de şu anda gündem ülke sorunlarının çözülmesi için politikalar üretmek, etkin muhalefet yapmak, iktidara gelindiği anda önceden hazırlanan projelerle halkımıza en iyi şekilde hizmet vermek ve dörtlü koalisyonun açtığı yaraları süratle sarmaktır.Bunun ötesindeki iddialarla UBP’ye zarar verebileceklerini ,birilerine hizmet sunabileceklerini zannedenler aldanıyor”denildi.

Açıklamada, bir gazetenin köşe yazısında ‘Genel başkanlık seçim kampanyası sürecinde, UBP ilçe başkanlarının, bahane istismarı yapıp, ortak açıklamayla Tatar’a tavır koyduklarını unutanlar varsa, anımsatırım’ şeklinde yer alan ifadeye tepki verildi.

Ortak açıklamada bunun gerçek dışı ve kabul edilemez olduğu belirtilerek her konuda UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a tam destek verdikleri vurgulandı.