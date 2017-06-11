ÜÇ ERKEK ÖĞRENCİSİNE TECAVÜZLE SUÇLANIYOR

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bir matematik öğretmeni ülkeyi şoke eden bir skandala imza attı.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bir matematik öğretmeni ülkeyi şoke eden bir skandala imza attı. 25 yaşındaki Eri McAuliffe, Ağustos ayında Raock Mount isimli devlet okuluna atandı. Instagram’da seksi fotoğraflarını paylaşan öğretmenin bir anda öğrenciler arasında çok popüler olması diğer öğretmen meslektaşlarının dikkatini çekti.

Bazı öğrencilerin öğretmenle beraber olduklarına ilişkin hikayeler anlatmaları üzerine okul müdürüne konu ile ilgili diğer öğretmenler bilgi verdi. İkisi 17 diğeri 16 yaşında olan 3 lise öğrencisi okul yönetimi tarafından sorgulandı.

Öğretmenle defalarca birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bunun üzerine 18 yaş altı çocuklarla beraber olmaktan polise bildirilen öğretmen görevden alındı. Bir daha öğretmenlik yapamayacak olan 25 yaşındaki kadın aynı zamanda tecavüzden de yargılanacak.