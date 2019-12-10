ÜÇ KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM!

Ercan Havaalanı’ndan yasal sınırın üstünde nakit parayla yurt dışına çıkmaya çalışan üç kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

9 Aralık tarihinde, 11.15 sıralarında, Ercan Hava Limanı’nda Y.P.’nin (E-51), tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 14 ABD doları ve 8.35 Türk Lirası nakit parayı yetkili makamlara bildirmeden çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilip Y.P hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aynı tarihte, saat 8.30 sıralarında, Ercan Hava Limanı’nda Ö.A.’nın (E-53), tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 20.9 ABD doları ve 9.1 euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilip. Ö.A hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan saat 19:00 sıralarında, Ercan Hava Limanı’nda E.E.’nin (E-29) tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 20 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi. E.E. hakkında yasal işleme gidildi.

Soruşturmalar devam ediyor.

Para ve Kambiyo Yasası uyarınca 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para yetkili makamlara beyan edilmeden ülkeden çıkarılamıyor.