Üç Kız Kardeş'e Türkan'ın dramı damga vurdu!

Kanal D ekranlarının yeni dizisi 'Üç Kız Kardeş', 22 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin ilk bölümüne Özgü Kaya’nın hayat verdiği Türkan’ın yaşadığı dram damga vurdu. Hayalindeki evliliği yaptığını sanan Türkan’ın yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.

Ayvalık’ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı ve yapımını Süreç Film’in üstlendiği 'Üç Kız Kardeş' adlı yeni dizi, 22 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.