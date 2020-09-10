Üç sendika rotasyon usulüyle çalışma sistemine geçilmesini talep ediyor

KTAMS, Kamu-Sen ve Büro-İş, kamuda ve özel sektörde rotasyon usulüyle çalışma sistemine geçilmesi için örgütlü bulunduğu işyerlerinde bir günlük uyarı grevine gitti.

Sağlık hizmetleri dışındaki tüm işyerlerini kapsayan grev, 08.00 – 17.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin bir an önce tedbir almasını istedi. Bengihan, “Hükümetten en kısa sürede hem özel sektör çalşanları hem kamu sağlık çalışanları adına sosyal mesafe kuralına uygun, rotasyon usulüyle çalıştırabilecekleri bir düzen talep ediyoruz.

Bugün mesai bitimine kadar hükümetten bir cevap bekleyeceğiz. Bu yönde bir cevap gelmezse saat 17.30 itibriyle eylemlerimizin ne şekilde devam edeceğini sizlerle paylaşacağız” dedi. Sendika Genel Sekreteri Serman Yiğit da hazırlanan basın bildirisini okudu. Bildiride, rotasyon usulü ile çalışma sistemine geçilmemesi halinde eylemlilik süreciğinin devam edeceğine dikkat çekildi.