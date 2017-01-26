ÜÇ TANIK DAHA DİNLENECEK!

Cuma Mağusalı’nın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan Oya Göz’ün, Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davasında neredeyse üç celsede sona gelindi

Emine UYSAL

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen, Cuma Mağusalı’nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının davası oldukça hızlı ilerliyor. Cuma Mağusalı’nın ölümüne sebebiyet vermekten yargılanan Oya Göz’ün aleyhindeki suçlamaları kabul etmemesi nedeniyle başlanan duruşmalarda, Başsavcılık son üç celsede mahkemeye 24 tanık dinletti ve dünkü celsede, dinleteceği üç tanığının kaldığını açıkladı. Bu tanıkların da dinlenmesinin ardından Oya Göz’ün savunmasına geçilecek.

Ömer Güran’ın başkanlığında Yargıç Gökan Asafoğulları ve Yargıç Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı Savcı Aliye Özçınar yürütürken, sanık Oya Göz’ün savunmasını ise Avukat Levent Celaleddin yapıyor.

Savcı Aliye Özçınar, dünkü duruşma bitiminde mahkemeye dinleteceği üç tanığının kaldığını belirtti.

Davanın duruşmasına 27 Ocak’ta devam edilecek.

“Mağusalı, ameliyata alınamadan vefat etti”

Davanın dünkü celsesinde telefon şirketinden gelen bir tanık, Mağusalı'nın kaza anında telefon görüşmesi kaydı olmadığını belirtirken, Acil Servis Doktoru Dr. Şebnem Yumurtacıoğlu, Cuma Mağusalı için hazırladığı tıbbi raporu emare olarak sundu. Dr. Yumurtacıoğlu, Mağusalı'nın ameliyata alınamadan yaşamını yitirdiğini belirtti.

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, hazırladığı otopsi raporunu emare olarak sunup, mahkemeye detaylı bilgi verdi. Deniz, en ölümcül darbenin göğsünde olduğunu belirterek, Mağusalı'nın kaza anında kask taktığını da kaydetti.

Fikret Canbulat isimli tanık da, bölgedeki bir işyerinde çalıştığını belirterek, işyerine ait güvenlik kamera kaydını mahkemeye sundu.

Dülgeroğlu: Yolun sağına dönüş yapılamaz

Gönyeli Belediyesi'nde müdür mevkiinde olan Ferruh Dülgeroğlu, Yenikent yolu üzerinde tali yoldan çıkan bir sürücünün, cadde üzerinde "çift beyaz çizgi" olması nedeniyle yolun sağına dönüş yapamayacağını kaydetti.

Avukat Levent Celaleddin, konu caddeye tali yoldan girişte, uyarı trafik levhası olmadığını ve caddenin ortasındaki çift beyaz çizginin nereyse silinmiş olduğunu belirtti.

Tanık, Başkan Ömer Güran ve savunma avukatının da sorularını yanıtladı.

Kaza görüntüleri incelendi

Cuma Mağusalı'nın yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri mahkemede izlendi. Mağusalı'nın arkadaşı Çise Ceylangüden, kazanın hemen öncesinde Mağusalı'nın geçirdiği kazaya an ve an tanık olduğunu anlattı.

Ceylangüden, "Cuma Mağusalı, profesyonel bir motosiklet sürücüsüydü. Kazanın öncesinde salon aracımla seyrederken, motoruyla arkamdan yavaş bir şekilde geliyordu, korna çalıp, beni geçti. Beni geçtikten sonra hızlandı ama en fazla 80 kilometre süratteydi. Kadın sürücü tali yoldan anayola dikkatsizce çıktı ve Cuma'nın motosikletinin ortasına çarptı. Kadın sürücü, durmadan sürmeye devam etti. Motor havada uçtu. Cuma, kazayı hiçbir şekilde önleyemezdi. Aracımı durdurup yanına gittim. Cuma'nın sağ kolu kopmuştu, boş boş yukarıya bakıyordu. Kadın, saçlarını çekip, 'Bu benim suçum, bu benim suçum' diyerek ağlıyordu ve yere eğildi. Kazaya, 4 buçuk yaşındaki oğlumla tanık olduktan sonra, psikolojik tedavi olmaya başladık, tedavimiz hâlâ devam ediyor" dedi.

Avukat Levent Celaleddin, tanık Çise Ceylangüden’e, Cuma Mağusalı’nın tanığı, motosikletle sağladıktan sonra 86 metre gidip, çarpışma noktasına iki saniyede ulaşmasının ancak 100-150 kilometre hızla seyretmesiyle meydana gelebileceğini ve sanığın motosikletli sürücüyü görme ihtimali olmadığı iddiasını ortaya koydu.

Celaleddin, “En iyi ihtimalle 100 kilometre hızla gidiyordu. Süratli olmasaydı ölüm gerçekleşmeyecekti” dedi.

Oya Göz’ün aracındaki tanık da dinlendi

Tanık Serkan Kılınç, kaza anında Oya Göz'ün kullanımındaki araçta yolcu koltuğunda oturduğunu, sanığın tali yoldan anayola girişte durup, sinyal verdiğini, kendisinin de sağa baktığını ancak motosikleti görmediğini anlattı.

Kılınç, "Sağa baktığımda beyaz bir araç gördüm. Soldan da araç geliyordu. Yola çıktık ve saniyeler içinde Oya abla, 'Aman' dedi. Motosiklet, benim oturduğum bölüme çarptı. Cuma, motosikletiyle karşıdan gelen araçla burun buruna geldi. Yolu açmak için Oya ablanın arabasını yolun kenarına çektim. Cuma'nın yanına gittim. Rahat nefes alabilmesi için giydiği ceketlerin önünü açtım. Vücudu mordu. Hali kötüydü" dedi.

“Kavşaktan tehlikeli bir şekilde çıktı”

Oya Göz’ün aracıyla çarpıştıktan sonra savrulan Cuma Mağusalı’nın motosikletiyle çarptığı ikinci aracın sürücüsü olan Süleyman Yılmaz da tanık kürsüsüne çıktı.

Süleyman Yılmaz, “Oya Göz, kavşağa tehlikeli bir şekilde çıktı. Her şey saliseler içinde gerçekleşti. Motosikletin, karşı şeritten geldiğini görmüştüm ama süratini bilemiyorum. Motosikletle çarpıştı ve motosiklet uçarak üzerime geldi. Hiçbir şey yapamadım. Kazayı kurtarabilmeme imkan yoktu. Arabam hurdaya çıktı. Sanıktan şikayetçiyim. O yoldan geçemiyorum. Kaza ve Cuma Mağusalı’nın yaralı hali zihnimde sürekli canlanıyor” dedi.

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