ÜÇ ZANLI DA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

3 gram 79 miligram bonzai ile yakalanan zanlılar Adegboyega Olaoluwapo Aladegba, Charles Dawuda Danbaki ve Hussein Kehinde Ipaye teminat duruşmasına çıkarıldı

Emine UYSAL

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün bir ekibi tarafından Lefkoşa’daki bir eve yapılan baskında 3 gram 79 miligram uyuşturucu maddeyle yakalanan üç siyahi genç, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar Adegboyega Olaoluwapo Aladegba, Charles Dawuda Danbaki ve Hussein Kehinde Ipaye dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Sevinç’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Sevinç, 20 Ocak’ta Narkotik ekibi tarafından zanlı Adegboyega Olaoluwapo Aladegba, Charles Dawuda Danbaki’nin ikametgahında zanlı Hussein Kehinde Ipaye’nin de bulunduğu esnada yapılan aramada, konu evde 3 gram 79 miligram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Mehmet Sevinç, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, üçünün de Nijerya vatandaşı olduğunu söyledi.

Sevinç, zanlı Adegboyega Olaoluwapo Aladegba’nın aleyhine “8 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf”, “2 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde verme” ve 31 Eylül 2017 ile 20 Ocak 2018 tarihleri arasında KKTC’de izinsiz ikamet etmekten dava getirildiğini belirtti.

Sevinç, zanlı Charles Dawuda Danbaki’nin aleyhine “8 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf”, “2 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde verme” , “Zanlı 3’e tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu verme” ve 4 Mart 2014 ile 20 Ocak 2018 tarihleri arasında KKTC’de izinsiz ikamet etmekten dava getirildiğini kaydetti.

Polis memuru Mehmet Sevinç, benzeri suçlardan sabıkası olan zanlı Hussein Kehinde Ipaye’nin 20 Eylül 2017 tarihinde Denetimli Serbestlik Yasası’ndan faydalandığına vurgu yaptı.

Sevinç, zanlı Ipaye’nin aleyhine “Zanlı 2’den tespit edilemeyen miktarda uyuşturucu madde alma” ve 14 Mayıs ile 20 Ocak 2018 tarihleri arasında KKTC’de izinsiz ikamet etmekten dava getirildiğini kaydetti.

Son dönemlerde uyuşturucu davalarının arttığına işaret eden Sevinç, zanlıların aleyhindeki dosyanın hazırlanabilmesi için iki ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerini talep etti.

Avukatlar itiraz etmedi

Zanlıların avukatları Özge Uğraşın ve Ramadan Sanıvar, müvekkillerinin tutuklu yargılanması talebine itiraz etmezken, sürenin daha kısa tutulmasını istedi.

Avukat Uğraşın, zanlılar Aladegba ve Danbaki’den ifadelerin baskı ve şiddetle alındığını ileri sürdü. Polis memuru Sevinç, zanlıların vücutlarından darp ve cebir izi olmadığına dair rapor olduğunu söyledi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, ülkemizde yasal bağı olmayan üç zanlının da bir ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Reynar, ayrıca Aladegba ve Danbaki’nin doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.(kıbrıs)