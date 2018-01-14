Uçağın içinden yeni görüntüler çıktı! Pilot bu anonsu yapmış

Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. Uçağın pistten çıktığı alan ve uçak ise sabahın ilk ışıklarıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından drone ile görüntülendi. Öte yandan bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait taş kamyonları ile çakıl taşı getirilerek çamurlu sahaya çakıl serildiği de gözlendi.

UÇAK İÇİNDEKİ PANİK ANLARI

Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkarak, denize 25 metre kala yamaca saplanıp, durabilen uçakla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Tahliye sırasında, cep telefonu kamerasıyla uçağın içinden çekilen görüntülere, yolcuların yaşadığı panik anları yansıdı. Görüntülerde, mürettebatın, uçağın hızla boşaltmasını istediği yolculara eşyalarını almamaları yönünde uyarı anonsları yaptığı duyuluyor. Uçağın tahliyesi sırasında, acele edilmesi için yolcular arasında ise tartışmalar yaşandığı görülüyor.

İŞTE UÇAĞIN İNİŞ ANI

Trabzon Havalimanında pistten çıkan Pegasus Havayolları uçağının o inişi, amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

'KESKİN BİR KOKU YAYILDI'

Ankara'dan Trabzon'a dönüşte Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait uçakta yolcu olarak bulunan yolcular panik anlarını ve yaşadıkları o korku dolu anları anlattılar.

Uçağın büyük bir gürültüyle pistten çıkmasının ardından uçağın içini keskin bir yakıt kokusunun sardığını belirten yolcular "Yaklaşık 20 dakika uçağın içinden çıkmayı bekledik. Uçağın içerisini keskin bir yakıt kokusu sarmaya başladı. İlk aklıma gelen acaba uçak ne zaman yanacak veya patlayacak oldu. Uzun süre bu korkuyu yaşadık. Yakıt deposunun alev alarak uçağın yanacağını, patlayacağını düşündüm. Allah korudu" ifadelerini kulandılar.

'10 METRE DAHA GİTSEYDİK UÇAK DENİZE DÜŞECEKTİ'

Uçukta bulunan AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Enes Aslan yaşanılan paniği şu sözlerle anlattı...

Aslan, uçağın inişe geçtiği sırada yalpalamaya başladığını belirterek "Uçak hafif yalpalayarak indi. İniş sırasında bir gürültü koptu. Ben deniz tarafına bakan 16-A nolu koltukta oturuyordum. Yolcular bağırmaya başladı. Uçak önce döner gibi oldu sonra yamaçtan kaymaya başladı. Ben acil çıkış kapısına yakındım. Kapıyı zorlanarak açtım. 10 metre daha gitseydik uçak denize düşecekti. Allah korudu. Çıktığımızda ortalık çamurdu. Sonra oradan çıkarak yukarıya doğru yolcular çıkmaya başladı" dedi.

UÇAK DENİZDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pisten çıkarak toprağa saplanan uçak, DHA tarafından denizden görüntülendi. Kaza yapan uçağın pistin alt kısmındaki dik yamaçta denize yaklaşık 25 metrelik mesafe kala durduğu görüldü.

Uçağın bulunduğu toprak zeminde etkili olan yağış sonrası kayma ihtimaline karşın alınan önlemler artırıldı. İş makinelerinin bölgede başlattığı çalışmalar sürerken, kaza kırım ekipleri de kazaya ilişkin incelemelerde bulundu.

BAKANDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Pegasus Havayolları'nın dün akşam pistten çıkarak facianın eşiğinden dönmesi hakkında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan bir açıklama yaptı.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı ve Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, Trabzon Havalimanı'na iniş esnasında pistten çıkan uçakla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, “Trabzon Havaalanı'na bu akşam iniş esnasında pistten çıkan uçağın yolcularında herhangi bir sağlık sorunu yok. Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

VALİ YAVUZ: YOLCULAR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçaktaki 162 kişinin sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi. Kazanın nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, havalimanının tedbir amacıyla uçuşa kapatıldığını, saat 01.30 itibariyle herhangi sıkıntının kalmadığını belirterek, "Yolcular tahliye edildi. Yakınları gelerek yolcuları aldı. Aracı olmayanlara araç temin edildi. Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Şu an itibariyle havalimanı tedbir amacıyla uçuşa kapalı. İlk aşamada açılacak. Yaralımız yok. Tedbiren hastaneye başvuranlar var. Ama olayla ilgili bir yaralımız yok" diye konuştu.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları, Ankara-Trabzon seferini yapan uçaklarının Trabzon Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkması ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada "Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli 21:25 Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağının, bu akşam (14 Ocak 2018) Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Trabzon Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.