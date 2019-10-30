UÇAK KAZASININ NEDENİ İÇİN TÜRKİYE'DEN TEKNİK EKİP BUGÜN GELİYOR

Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında dün meydana gelen ve iki uçuş eğitmeninin hayatını kaybettiği uçak kazasının araştırılması için Türkiye’den teknik ekip bugün KKTC’ye geliyor.

Hava Sporları Federasyonu’na ait bir eğitim uçağı dün öğle saatlerinde Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarına düşmüş, kazada uçuş eğitmenleri Serkan Özcezarlı ile Hakan Çetinkaya hayatını kaybetmişti.

Uçağın düşüş sebebini araştırmak üzere bugün Türkiye Sivil Havacılık’tan yetkili kaza kırım ekibi ülkemize gelecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan dün yaptığı açıklamada,

“Türkiye Sivil havacılıktan yetkili kaza kırım ekibi ülkemizde olacak teknik detaylarını, nedenlerini ve niçinlerini anlayacağız. Çünkü maalesef görgü tanığı yok. En azından teknik arıza mı, pilotaj mı, başka bir etken mi daha detaylı öğrenmiş olacağız” dedi.