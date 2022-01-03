Uçak tuvaletine giren personel, kanlı kayıt havluyu görünce hayatının şokunu yaşadı

Doğu Afrika ülkesi Mauritius'taki havaalanında bir uçağın tuvaletindeki kanlı kağıt havludan şüphelenen personel, çöp kutusunda terk edilmiş yenidoğan bebek buldu. Bebek hastaneye sevk edilirken doğum yapan kadın da gözaltına alındı.

Doğu Afrika ülkesi Mauritius'ta havaalanı personeli, bir uçağın gümrük kontrolü için tarama yaptığı sırada uçağın tuvaletindeki çöpte yeni doğmuş bir erkek bebek buldu.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Personelin çöp kutusundaki kan lekeli tuvalet kağıdından şüphelenerek bebeği fark etmesinin ardından bebek tedavi için hastaneye sevk edildi. Havaalanı polisinin yolcuları sorgulaması ile bebeği terk eden kişinin Madagaskarlı 20 yaşındaki bir kadın olmasından şüphelenilirken bebeğin kendisine ait olduğunu reddeden kadın, doğum yaptığını doğrulayan tıbbi muayenenin ardından gözaltına alındı. Hastanede gözetim altında tutulan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİ TERK ETMEK SUÇUNDAN YARGILANACAK

Mauritius'a 2 yıllık çalışma izniyle gelen kadın, hastaneden taburcu edildikten sonra yeni doğmuş bebeğini terk etmek suçundan yargılanacak.



İHA