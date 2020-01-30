Uçakta korku dolu anlar!

Murat Boz’un annesi Nedret Boz, uçakta kalp spazmı geçirdi

Murat Boz’un annesi Nedret Boz, Hollanda'dan İstanbul'a dönerken uçakta kalp spazmı geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan anne Boz’un sağlık durumun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

O Ses Türkiye’de jüri üyeliği yapan, konserlerine de devam eden şarkıcı Murat Boz, önceki gün Amsterdam’da konser verdi. Konsere annesi Nedret Boz ve ağabeyi Ali Boz ile giden şarkıcı, İstanbul’a dönerken annesinin uçaktan fenalaşmasıyla panik dolu anlar yaşadı.

HAVADA KORKU DOLU ANLAR

Amsterdam’dan Türkiye’ye dönerken uçakta kalp spazmı geçiren anne Nedret Boz, uçağın piste inmesiyle hastaneye kaldırıldı. Annesini apar topar hastaneye kaldıran kardeşlerden Ali Boz, annesinin sağlık durumuyla alakalı bilgi verdi.

“TEDİRGİN OLDUK”

Boz, “Amsterdam dönüşü annem uçakta rahatsızlandı. Havada olduğumuz için yapacak bir şey yok baya bir tedirgin olduk ama şu an çok iyi tetkikler de yapıldı. bir de gribal enfeksiyon oldu. Sonra taburcu oldu” ifadelerini kullandı.