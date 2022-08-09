Uçakta korkunç ölüm

15 yıl sonra yaşadığı Hong Kong'tan İngiltere'ye dönmek üzere yola çıkan iki çocuk annesi Helen Rhodes, uçakta hayatını kaybetti.

Hong Kong’ta yaşayan İngiliz vatandaşı Helen Rhodes, ülkesine dönmek üzere olduğu sırada uçakta hayatını kaybetti. İki çocuk annesi kadının uçak Almanya’ya inmeden önce uçuş sırasında öldüğü açıklandı. Kadının eşi Simon ve iki çocuğuyla birlikte uçakta olduğu açıklandı.

İngiliz basını, uçağın Frankfurt’a inmesine kısa bir süre kala ebelik yapan kadının hayatını kaybettiğinin anlaşıldığını aktardı. Rhodes’ın koltuğunda çocuklarının gözü önünde öldüğünün anlaşılması şok etkisi yaratırken, talihsiz kadının uykusunda öldüğü sanılıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Rhodes’un cesedinin Almanya’da kaldığını ve henüz ülkesine geri gönderilmediğini yazdı. Eşi ve iki çocuğunun İngiltere’ye geri döndüğü bilgisi de paylaşıldı.

Aile dostları da Rhodes için GoFundMe üzerinden yardım kampanyası başlattı. Cenaze masrafları ve Rhodes’un çocukları için harcanacağı belirtilen fon kapsamında şu anda 10 bin sterlinden fazla para toplandığı bildirildi.

sözcü.com.tr