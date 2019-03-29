Uçakta kriz çıktı!

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın bindiği Dalaman uçağında olay çıkardığı iddia edildi. O anlar başka bir yolcu tarafından kameraya alındı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın Dalaman'a gitmek için bindiği uçakta olay çıkardığı ve alkollü olduğu için görevliler tarafından uçaktan indirildiği iddia edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, Erkan Petekkaya'nın uçaktan indirildiği anlar kameralara yansıdı. Petekkaya'nın uçaktan inerken 'Sevgili arkadaşlar, bu işleri ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Bunlar benim üstüme yürüyor, sosyal medyadan takipçi kazanacaklar diye...Vallahi ben yapmadım.' demesi dikkat çekti.

MUSTAFA USLU'DAN DESTEK GELDİ

Erkan Petekkaya'nın videosunu izleyen yapımcı Mustafa Uslu, Petekkaya'ya destek oldu.

Uslu sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa şunları yazdı;Yazıklar olsun sana bunu yaşatanlara, Adam gibi adam Erkan Petekkaya... Arkadaşım, dostum... Sen, 'ben yapmadım, ben yapmadım' derken benim yüreğim acıdı. Yazıklar olsun sana bu tezgahı kuranlara. Hepsini Allah’a havale ediyorum.