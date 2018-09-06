Uçakta yumruk yumruğa kavga!

Hande Yener ve oğlu Çağın Kulaçoğlu, İstanbul'dan Bodrum'a giderken uçakta kavga çıktı. Business uçuş yapan annesi Hande Yener'in sözlü tacize uğradığını duyan Çağın, yolcuya yumruk attı.

Hande Yener ve oğlu Çağın Kulaçoğlu, İstanbul'dan Bodrum'a giderken uçakta kavga çıktı. Business uçuş yapan yolculardan biri alkolün de etkisiyle sağa sola laf atmaya başlayınca Hande Yener durumdan rahatsız oldu. Hosteslerin uyardığı yolcu bir süre sonra Hande Yener'e sözlü tacizde bulundu.

OĞLU YUMRUK ATTI

Ünlü popçunun altta kalmayıp cevap vermesi üzerine çıkan kavgaya diğer yanında oturan oğlu Çağın Kulaçoğlu müdahale etti. Çağın'ın yumruk atmasıyla neye uğradığını şaşıran yolcu bağırıp çağırırken uçakta bulunan diğer yolcular büyük panik yaşadı.

UÇAKTA ACİL İNİŞ YAPILACAKTI