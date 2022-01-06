Uçaktaki 179 yolcudan 125’i korona çıktı!

İtalya’dan Hindistan’a sefer gerçekleştiren yolcu uçağındaki 179 yolcudan 125’inin Covid-19 testi pozitif çıktı.

İtalya’nın Milano şehrinden Hindistan’ın Amritsar şehrine sefer gerçekleştiren yolcu uçağında Korona virüs paniği yaşandı. Uçaktaki bebek ve çocuklar hariç 160 yolcuya Covid-19 testi yapıldı.



125 KİŞİNİN KOVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Uçaktaki yolculardan 125’inin Covid-19 testi pozitif çıktı. Hindistan sağlık yetkilileri, Covid-19 testi pozitif çıkan yolcuların tecrit altına alınacaklarını açıklarken çok sayıda ambulans havaalanının önünde sıra oldu.



Hindistan’da, salgının başından bu yana 35 milyon 109 bin 286 vaka bildirilirken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 482 bin 876 olarak kayıtlara geçti. İtalya’da ise Covid-19 toplam vaka sayısı 6 milyon 756 bin 35 olurken 138 bin 276 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.