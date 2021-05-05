Uçaktaki doğumda akıllı saat kullanıldı

Amerikalı Lavinia Mounga 7 aylık hamile olarak uçakla Saint Lake City’den Hawaii’ye giderken doğum sancısı başladı.

Bunun üzerine uçakta sağlık görevlisi bulunup bulunmadığına dair “acil yardım” çağrısı yapıldı. Hawaii’de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Dale Glenn ve Lani Bamfield, Amanda Beeding, Mimi Ho adlı üç hemşire de tesadüfen bu uçakta yolculuk yapıyordu.

Doktor ve hemşireler hemen hamilenin yanına giderek bir saatlik uçuş sırasında doğumu gerçekleştirdiler.

Grup, Lavinia Mounga’nın dünyaya getirdiği erkek bebeğin göbek bağını kesmek ve bağlamak için ayakkabı bağlarını, kalp atış hızını ölçmek için ise akıllı saati kullandılar. Havaalanında hazır bekleyen

sağlık ekibinin hastaneye götürdüğü anne ve Raymond adını verdiği oğlunun durumu iyi.

Milliyet