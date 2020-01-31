Ücretini ikiye katladı!

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Hazar Ergüçlü, dizi setlerindeki başarısını reklam dünyasına da taşıdı. Daha öncede kozmetik reklamında oynayan Ergüçlü, yeni bir anlaşmaya imza attı.

Oynadığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, kozmetik reklamının ardından yeni bir anlaşma yaptı. Ünlü oyuncu, global fitness ve lifestyle markasının yüzü oldu.

Markanın yeni reklam filmi için yakında kamera karşısına geçecek olan Ergüçlü, kazancını katladı. İddiaya göre oyuncu, yeni reklam filmi için 500 bin lira alacak.

2015'te yer aldığı şampuan reklamından 250 bin lira alan 29 yaşındaki oyuncu, ücretini beş yılda ikiye katladı.