Ücretli izin için hamile rolü yaptı! İşte cezası

ABD'nin Georgia eyaletinde geçtiğimiz yıl akıllara hayret veren bir olay yaşandı. Kamu kuruluşunda görevli olan genç kadın sırf kafasını dinleyebilmek ancak aynı anda parasını da alabilmek istediği için bir plan yaptı. Önce kendini sonra da etrafındakileri hamilelik yalanına inandırmayı başaran ve 3 ay sonra hakim karşısına çıkacak genç kadının alabileceği iki ceza var.

Derleyen: Betül Yasemin Keskin / Milliyet.com.tr - ABD'de yaşayan Robin Folsom adlı kadının hayatı işi ve evi arasında geçiyordu. Hayatı boyunca birçok işte çalışmıştı. İş arkadaşları tarafından tecrübeli olarak görülen kadın, emekli olmak için gün sayıyordu. Uzun yıllar boyunca çalıştığı için zaman içinde yorulan ve yıpranan kadın, bir rehabilitasyon merkezinde müdür olarak görev yapıyordu. İstediği tek şey haftalarca izin kullanıp dinlenmek ve kendini yenilemekti. Ancak yıllık izin kullanma hakkı sona ermişti. İşten bir süreliğine uzaklaşmak isteyen Folsom'ın aklına kendine göre dahiyane bir plan geldi. Bu öyle bir plandı ki tüm dünyanın ağzını açıkta bırakacaktı.

ABD'nin George eyaletindeki bir rehabilitasyon merkezinde dış ilişkiler müdürü olarak görev yapan 43 yaşındaki Robin Folsom, henüz çok yakın bir zaman önce yıllık izine ayrılmıştı. Fakat aradan geçen kısa süreye rağmen tekrar izin yapmak istiyordu. Çok kısa bir süre içinde tekrar yıllık izin alabilmek için elinde sağlam bir gerekçe olması gerekiyordu. Birkaç gün boyunca düşünüp taşınan Folsom, en sonunda kararını verdi. Bulduğu yöntem oldukça riskliydi. Adeta gemileri yakan 43 yaşındaki Folsom, yöneticilerine hamile olduğunu söylemeye karar verdi.

AYNI YALANI DAHA ÖNCE İKİ KEZ SÖYLEMİŞTİ

Ancak çok daha ilginç bir durum daha vardı. Robin Folsom, daha önce çalıştığı yerlerde de "Hamileyim" yalanını uydurmuştu. Folsom, daha önce iki kez denediği ve başarılı olduğu bu yalanı üçüncü kez denemeye karar verince bütün enerjisini bu yalanını zenginleştirecek detaylar bulmaya ayırdı. Önce tarih hesaplamalarına başlayan Folsom, 2020 yılının sonlarına doğru yöneticilerine hamile olduğunu söyleyen Robin Folsom, 2021 yılında doğum yapacağına 'karar verdi' ve tüm cesaretini toplayarak yöneticilerinin kapısını çaldı.

KALEYİ İÇTEN FETHETMEK İSTEDİ

Folsom, daha önce üstesinden geldiği yalan için hazırlıklarına çoktan başlamıştı. Bu meşakkatli yalanı için önce hamile gibi davranması ve karnında bir çocuk taşıyormuş gibi davranması gerekiyordu. Tabii fiziksel olarak da karnının şişkin olduğunu ispat etmesi de şaşırttı. Bir senarist gibi ince ince tüm detayları düşünen Folsom, önce çeşitli kaynaklardan bazı ultrason fotoğraflarına ulaştı.

İşe ilk olarak bu fotoğrafları çalışma arkadaşlarına göstermekle başladı. Daha sonra karnına silikondan yapılma sahte bir hamilelik göbeği takan Robin Folsom, kaleyi içten fethetmek istiyor ve öncelikle ekip arkadaşlarının kendisine güvenmesini istiyordu. Fakat işler pek de umduğu gibi gitmeyecekti.

Folsom, hamile olduğunu kanıtlamak için silikondan yapılmış sahte bir göbeklik taktı.

Robin Folsom, her ne kadar hamile olduğuna ilişkin çeşitli ikna edici sözler söylemeye çalışsa da iş yerindekiler onda bir gariplik olduğunu sezdi. Hamile olduğuna inanmaları için 43 yaşındaki kadının büyük bir çaba sarf ettiğini düşünen iş yerindeki çalışanların elinde henüz bir delil yoktu. Yalnızca Folsom'ın davranışlarında bir tuhaflık olduğunu düşünüyorlardı. İçlerinden hiçbiri onun bu kadar büyük bir yalana başvurma ihtimalini aklına getirmedi.

7 HAFTA ÖNCE İZİN VERMEYİ KABUL ETTİLER

Takvimler 1 Mayıs 2021'i gösterdiğinde 43 yaşındaki Robin Folsom doktor kontrolüne gitti. İş yerinden izin alan ve soluğu doktorun yanında almış gibi gösteren kadının planı tıkır tıkır işliyordu. Onun hastanede olduğunu düşünen iş yerindeki müdürler, aynı gün içinde Bran Otmembebwe adlı bir adamdan bir mail aldı.

Kendisini kadının sevgilisi olarak tanıtan Otmembebwe adlı adamdan yollanan bu mailde Robin Folsom'ın doğumuna 2 ay kala dinlenmesinin şart olduğu önemle belirtiliyordu. Şirket yetkilileri, Otmembebwe'den aldıkları maili dikkatlice okuduktan sonra kadına 7 hafta önce izin vermeyi kabul etti.

EKİP ARKADAŞI ÜST YÖNETİME ŞİKAYET ETTİ

7 haftanın sonunda 'doğum yapan', hatta kucağında bir bebekle poz veren Robin Folsom, henüz başına geleceklerden habersizdi. İş yerindeki çalışanlara ve müdürlere 'yeni anne' pozları veren kadına göre her şey yolundaydı. Ancak hesap edemediği önemli bir şey vardı. Ekip arkadaşlarından biri Robin Folsom'ın hamileliğinin şüpheli olduğunu, kadının aslında en başından beri yalan söylediğini üst yönetime bildirdi.

HASTANEDE KAYIT BULUNAMADI

Robin Folsom'ın birlikte çalıştığı arkadaşlarından birinin şikayetini önemli bulan yöneticiler, 43 yaşındaki kadının doğum yaptığı güne ait kayıtları tek tek araştırmaya başladı. İlk olarak doğum tarihi için hastane yönetimiyle kafa kafaya veren yöneticiler, karşılaştıkları manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü kadının o gün hastanede bir kaydı yoktu.

Çevredeki diğer hastanelerde de tablo aynıydı. Yöneticilerin şüpheleri gittikçe büyüdü ve olay giderek daha da karmaşık bir hale büründü. Konuyla ilgili resmi makamlara şikâyette bulunan ve konuyu yargı sürecine taşımaya karar veren yöneticilerin talebi üzerine polis devreye girdi.

MAİL ATAN ADAM DA HAYAL ÜRÜNÜ ÇIKTI

Yılda yaklaşık 100 bin dolar (1 milyon 879 bin lira) kazanan kadının yalan söylediği ve aslında iş yerinden uzaklaşıp kafa dinlemek için bu yalanı söylediği kısa zaman içinde ortaya çıktı. Üstelik olayı daha da şaşırtıcı yapan kadının bu yalanın aynısını daha önceki iş yerlerinde iki kez daha söylemiş olmasıydı. Bir diğer şaşırtıcı durum ise Otmembebwe adlı adamın aslında tamamen hayal ürünü olduğunun tespit edilmesiydi.

Ekip arkadaşlarından birinin kendisini ifşa etmesi üzerine gerçeklerin teker teker ortaya çıkınca Robin Folsom sonunda köşeye sıkıştı. 2021 yılının Ekim ayında çalıştığı iş yerinden istifa eden kadın hakkındaki suçlamalar ise devam ediyor. 4 Nisan 2023 tarihinde mahkemeye çıkacak olan kadının suçlu bulunması halinde yaklaşık 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği, 103 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği konuşuluyor.

Milliyet