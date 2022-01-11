ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Haftada iki gün izleyicilerle buluşan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

Yarışmaya katılan aktrist Elif Karagöz adlı yarışmacı, programın son bölümüne adeta damga vurdu.

Yarışmacı baraj sorusuna kadar geldi. Ancak yeni gelen soru yarışmacının kafasını oldukça karıştırdı.

Yarışmacı karşısına 3 bin lira değerinde, "Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?" sorusu çıktı.

Soruyu gören yarışmacı oldukça heyecanlandı ve telefonla joker hakkını kullanmak istedi. Joker hakkını Karagöz, inşaat mühendisi arkadaşını arayarak kullandı.

Karagöz zorlandığı soruya jokeri sayesinde 'D-23' cevabını verdi ve elendi. Peki doğru cevap neydi ve yarışmacı nerede hata yaptı?

Peki sorunun yanıtı neydi?

3'ün 3 katı: 9

2'nin 2 katı: 4

9-4: 5 Sorunun cevabı C şıkkı.

Yarışmacı nerede hata yaptı?

Yarışmacı ve joker hakkı için bağlanan kişi, 3'ün 3 katını, 3 üssü 3 olarak düşünüp 27 sonucunda vardı ve 2'nin 2 katı olan 4'ten çıkarıp 23 sonucuna ulaştı. Halbuki 3'ün 3 katını çarpma işlemi olarak düşünseydi doğru sonuca ulaşacaktı.

Kaynak: HaberGlobal