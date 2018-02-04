Üçüncü Kuzey Kıbrıs Gran Fondo Bisiklet Yarışı 11 Şubat 2018’de

9-11 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenencek olan Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü günü Gran Fondo yarışı yeniden spor severleri yarıştıracak...

İki parkur halinde koşulacak olan Grand Fondo yarışı Akdeniz'in muhteşem doğası ve tarihi ile dolu görsel bir parkurda yarışma keyfi sunuyor. Yarış 11 Şubat günü saat 09:30'da start alacak.

Kısa Parkur

Kuzey Kıbrıs'ın en kaliteli yollarından birinde yarışacak olan spor severler bisiklet sürmenin keyfini tadacaklar...

Uzun Parkur

Kuzey Kıbrıs'ın en güzel rotalarından biri. Portakal bahçelerinin yanından, orman içerisinden geçerek yine başlangıç alanına dönülecek keyifli bir rota şeklinde olacak.

Son Başvuru Tarihi Yarın

Kuzey Kıbrıs’ın değişik noktalarından geçecek sporseverler yine Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bitiş noktasında yarışlarını sonlandıracak muhteşem atmosferi derinlemesine soluyacaklardır.

Son başvuru tarihinin yarın olduğu yarışlara kuzeykibrisgranfondo.net adresinden online şekilde başvuru yapılabilir.

Kuzey Kıbrıs Gran Fondo Yarış Kuralları ise şöyle:

Yaş grupları

Erkekler

16-18y

19 – 34y

35 – 44y

45 – 54y

55 – 59y

60 +

Kadınlar

16-18y (genç bayanlar)

19 – 34y

35 – 44y

45-54y

55+

Katılımcılar aşağıdakilerden birine sahip olmalıdır:

1) 2018 yılı için geçerli bir bisiklet lisansı. Lisansın olmaması durumunda hastaneden alınmış “spor yapmaya elverişlidir” kağıdı ile feragatnameyi imzalayarak yarışa katılabilir.

2) 2001 ve 2002 yılı doğum tarihli sporcular yine lisans veya hastaneden alınmış “spor yapmaya elverişlidir” kağıdı ile müracaat edebilir ve velisi tarafından feragatnamenin imzalanması halinde yarışa katılabilir.

3) Doping dâhil bir kural ihlalinden dolayı UCI’den uzaklaştırma almış veya katılımı yasaklanmış sporcular yarışa katılamaz.

Yaş grupları, katılımcıların içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihindeki yaşı esas alınarak belirlenmektedir.

Yarışlar Lefkoşa’da başlayıp yine başlangıç alanında bitecektir.

Beslenme Alanı (Feed Zone)

Katılımcıların içecek ve yiyecek alabilecekleri beslenme alanları bulunmaktadır. Tüm beslenme alanlarında aşağıdakiler bulunacaktır:

Küçük kazalar için bir ilk yardım çantası

İçecekler: su, izotonik içecekler ve hava soğuksa sıcak içecek

Yiyecek: meyve, tahıllı barlar, içinde başka malzeme koyulmuş yiyecek (örneğin; zencefilli çörek)

Yeterli sayıda tuvalet

Mekanik sorunlarda kullanılacak basit ekipmanlar.

Kask

Zorunlu kask: Organizasyon, kask takma zorunluluğu konusunda çok katı bir tutum sergilemektedir. Yarış boyunca kask takmak zorunludur. Kask takmayan katılımcılar start aldırılmayacak veya bir organizasyon üyesi tarafından kasksız görüldüklerinde, derhal yarış numaraları geri alınacaktır.

Kask takmayan sporcular hiçbir hak iddia edemez.

Bisikletler

Sporcular, aksi bir durum belirtilmedikçe iki kişilik veya yatık bisiklet hariç istedikleri tür bisikleti (yol bisikleti, dağ bisikleti, şehir bisikleti, hibrit bisiklet veya cross bisiklet…) seçebilirler. Kuzey Kıbrıs Gran Fondo yarışında zamana karşı (TT) Bisikleti kullanımı yasaktır.

Mayolar

Sporcular, yarışlarında istedikleri mayoyu giyebilirler. Sporcuyu veya çevresini tehlikeye düşürecek (aşırı bol kıyafet veya paça gibi) kıyafetlerin giyilmesi yasak ve diskalifiye nedenidir.

Süre Ölçme Ve Sıralama

Yarış, parkur boyunca tüm katılımcılar için sürelidir. Süre ölçümü ile her yaş grubundan kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı, genel bir sıralama belirlenecektir.

Start kutuları ve sırası

Tüm sporcular, büyük olanlar geride olacak şekilde yaş kategorisine göre start kutularına yerleştirilirler. Organizatörlerin, yarışı start kutusu başına (yaş kategorisi) ayrı ayrı start aldırma ya da aynı anda toplu start seçeneği bulunmaktadır. Tüm kutular, başlangıçtan 5 dakika öncesine kadar birbirinden bariyerler, şerit veya kordonlarla ayrılacak. Daha sonra, pelotonun bir grup oluşturabilmesi için bu bariyerler kaldırılacaktır.

Kadın sporcular, erkek yarışmacılardan önce start alacaklardır.

Kayıt ve Bilgi Ofisi

Ön kaydı yapılmış sporcular için kayıt ve bilgi ofisi Lefkoşa yarış başlangıç alanında bulunacaktır.