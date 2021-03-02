Uçuş sayısı yarından itibaren günde üç uçuş ile sınırlandırılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yarından itibaren geçerli olmak üzere KKTC’ye yapılacak tarifeli uçuş sayısını, karantina kapasitesi doğrultusunda günde üç sefer ile kısıtlayan bir NOTAM yayımlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu NOTAM’a göre, koronavirüsün mutasyona uğradığı ve uçuş kısıtlaması uygulanan ülkelerden, annesi, babası veya eşi KKTC vatandaşı olan yabancılar da 14 gün karantinada kalma şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.