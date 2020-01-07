Uçuşlar saat 20.00’ye kadar durduruldu

İstanbul’da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda iniş yapan bir yolcu uçağı, yoğun yağış ve fırtınanın etkisiyle pistten çıktı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, uçuşların saat 20.00’ye kadar durdurulmasına karar verildi. Pegasus, olayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu.

THY’den yapılan açıklamada da, uçuşların ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu belirtildi. THY ayrıca, Sabiha Gökçen’e seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı’na 6 ek sefer planladı. Uçağın pilotu ile kule arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı.