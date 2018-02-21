UCUZ ATLATILDI!

Mağusa – Karpaz Anayolu’nda dün meydana gelen trafik kazasında 3 araç hasara uğradı.

Kaza Safaköy Kavşağı’nda gerçekleşti

Kaza, Mağusa – Karpaz Anayolu 22 – 23 km’lerinde, Safaköy kavşağında LA 615 plakalı aracı ile Karpaz istikametinden Mağusa istikametine doğru seyrettiği esnasında dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu o esnada ayni istikamete doğru önünde seyretmekte olan ve sağ tarafa Safaköy’e doğru dönmek için sinyalini verip sol şerit içerisinde durmakta olan beyaz renk, plakası ve sürücüsü meçhul araçtan dolayı yavaşlamak zorunda kalan PJ 833 plakalı aracın sağ arka kısmına, aracının ön kısmı ile çarpması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisi ile sağ tarafa savrulan PJ 833 plakalı araç, o esnada karşı istikametten gelmekte olan MC 230 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu her 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yein Bakış