UEFA HEYETİ GÜNEY KIBRIS'A GİDİYOR!

Kıbrıs (Rum) Futbol Federasyonu’nun (KOP) talebi üzerine UEFA’dan bir heyetin 27 Ocak Pazartesi Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, son dönemde Güney Kıbrıs futbolunda yaşanan şike iddiaları ve hakemlere yönelik bombalı saldırıların ardından Futbol Federasyonu KOP’un, durumun incelenmesi adına UEFA’dan yardım talep ettiğini, UEFA’nın talebe olumlu karşılık vererek şike incelemesinde uzman bir heyeti Pazartesi Güney Kıbrıs’a göndereceğini yazdılar.

Haberde, UEFA heyetinin Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, Rum polisi, kulüp temsilcileri ve diğer ilgili birimlerle görüşeceği ve bahisler aracılığıyla futbol karşılaşmalarında şike yapılması konusunda rapor hazırlanması sürecine dair bilgi aktaracağı ifade edildi.