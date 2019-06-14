Ufak sıyrıklarla bile bulaşabiliyor!

Tetanoz nasıl bulaşır? Tetanoz aşısı ne zaman yapılır?

Tetanoz, insandan insana bulaşma özelliği olmayan ancak tanı konur konmaz acil tıbbi müdahale gerektiren bir hastalıktır. Çene kaslarında spazmlar ve sertlik, yutma zorluğu, baş ağrısı, ani ve istemsiz kas kasılmaları, ateş ve terleme gibi belirtileri olan Tetanoz nasıl bulaşır? Aşısı ne zaman yapılır?

Tetanoz, sinir sisteminizi etkileyen ve özellikle çene ve boyun kaslarınızda ağrılı kas kasılmalarına neden olan Clostridium Tetani denilen sporlu bakterinin neden olduğu ciddi ve ölümcül bir hastalıktır. Peki, Tetanoz nasıl bulaşır? Aşısı ne zaman yapılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

TETANOZ NEDİR?

Tetanoz, sinir sisteminizi etkileyen ve özellikle çene ve boyun kaslarınızda ağrılı kas kasılmalarına neden olan Clostridium Tetani denilen sporlu bakterinin neden olduğu ciddi bir hastalıktır. Tetanoz nefes alma kabiliyetinize müdahale edebilir ve hayatınızı tehdit edebilir.

TETANOZ BELİRTİLERİ

Tetanozun belirti ve semptomları, tetanoz bakterileri bir yaradan vücudunuza girdikten birkaç gün ila birkaç hafta sonra ortaya çıkar. Ortalama kuluçka süresi yedi ila 10 gündür.

Tetanozun ortak belirti ve semptomları:

– Çene kaslarında spazmlar ve sertlik (trismus)

– Boyun kaslarında sertlik

– Yutma zorluğu

– Karın kaslarında sertlik

Birkaç dakika süren ağrılı vücut spazmları, yüksek ses, fiziksel dokunuş veya ışık gibi olaylar tarafından tetiklenir

Muhtemel diğer belirti ve bulgular şunlardır:

– Baş ağrısı

– Ateş

– Terleme

– Yüksek kan basıncı

– Hızlı kalp hızı

TETANOZ NASIL BULAŞIR?

Tetanoz hastalığı insandan insana bulaşmaz. Tetanoz mikrobun toprak, toz, hayvan dışkılarıyla bulaşmış yaralanmalar sonrası bulaşır ve oluşturduğu zehiriyle sinir sistemine geçer, kas felçlerine yol açarak ölümcül sonuçlara neden olur. Hastalık bulaştıktan sonra tedavisi zordur ve ölüm oranı yüksektir.

Ameliyat yaraları, damardan ilaç kullanımı, yaralanmalar, sıyrıklar, açık yaranın etraftan bulaşması, deri yaraları, hayvan ısırıkları, diş enfeksiyonları, piercing ve dövme gibi durumlar bakterinin vücuda girmesine neden olur.

Her çeşit kirli yaralanma durumunda önce temiz sabunlu suyla ardından da oksijenli suyla yıkanmalı. Sonra alkol ve tentürdiyot gibi bir dezenfektanla temizlik yapılmalıdır.

TETANOZ AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Doktorlar tetanozu fizik muayene, tıbbi ve immünizasyon öyküsü ile kas spazmları, sertlik ve ağrı belirtileri ve semptomlarına dayanarak teşhis eder. Laboratuvar testleri genellikle tetanoz teşhisinde yardımcı olmaz. Tetanoz teşhisi konan hastalar, durumları teşhis edilir edilmez tetanoz aşısı olmalıdır.

Tetanoz aşısı genellikle çocuklara difteri ve tetanoz toksoitlerinin ve aselüler boğmaca (DTaP) aşısının bir parçası olarak verilir. Bu aşılama üç hastalığa karşı koruma sağlar: boğaz ve solunum yolu enfeksiyonu (difteri), boğmaca ve tetanoz.

DTaP aşısı, genellikle aşağıda sayılan dönemlerde uygulanan beş dozluk seridir:

– 2 ay

– 4 ay

– 6 ay

– 15 ila 18 ay

– 4 ila 6 yıl