'Uğraşma bizimle rezil'

Uğur Akkuş, Geçtiğimiz yaz Bodrum'da Ebru Şallı ile teknede objektiflere yakalanmıştı. Kendisine ihanet ve şiddet uyguladığını iddia ettiği iş adamından geçtiğimiz mayıs ayında boşanan Gonca Derin, sosyal medyada eski eşine öfke kustu.