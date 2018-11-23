'Uğraşma bizimle rezil'
'Uğraşma bizimle rezil'
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Uğur Akkuş, Geçtiğimiz yaz Bodrum'da Ebru Şallı ile teknede objektiflere yakalanmıştı. Kendisine ihanet ve şiddet uyguladığını iddia ettiği iş adamından geçtiğimiz mayıs ayında boşanan Gonca Derin, sosyal medyada eski eşine öfke kustu.
Şallı ile temmuz ayında nişanlanan iş adamı, önceki gün eski eşinin evine girip kilitleri değiştirdi. Gonca Derin, polise giderek Uğur Akkuş'u şikayet etti.
"ACIMA DUYGUMA ANLAM YÜKLEME"
Oğlu ve kızının zamanında kendisine teslim edilmediğini de belirten Gonca Hanım, polisle Akkuş'un kapısına gitti.
Sosyal medyada paylaştığı "Uğraşma bizimle rezil! Acıma duyguma anlam yükleme" mesajıyla, Uğur Akkuş'a çok sert tepki gösterdi.
Etiketler : Uğur Akkuş, Gonca Derin, polis
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