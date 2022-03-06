Ukrayna cephesinden kan donduran iddia: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta, Ukrayna cephesinden kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus askerlerin Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiğini öne sürdü.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor. İki ülke arasındaki savaşta çatışmalar şiddetini artırırken, Rus ordusunun Kiev'deki ilerleyişi sürüyor.

"UKRAYNALI KADINLARA TECAVÜZ EDİYORLAR"

Geçtiğimiz saatlerde 10 binin üzerinde Rus askerini etkisiz hale getirdiğini açıklayan Ukrayna cephesinden kan donduran bir iddia geldi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna'yı işgale kalkışan ve zaman zaman sivil yerleşim yerlerine de saldırıda bulunan Rus ordusuna mensup askerlerin, Ukraynalı kadınlara tecavüz etmeye başladığını iddia etti.

"TABİİ Kİ DE ULUSLARARASI YASALAR YETERSİZ"

Kuleba, "Rus askerlerinin ele geçirdikleri şehirlerde Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiklerini bildikten sonra, elbette uluslararası yasaların yeterliliğinden söz etmek çok zor" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyledi.

"HERSON'DA 11 TECAVÜZ RAPOR EDİLDİ"

Ukrayna medyası tarafından yayınlanan habere göre ise Herson'da 1 hafta içerisinde 11 Ukraynalı kadına yönelik tecavüz vakası bildirildi. Ancak tecavüzlere ilişkin kanıt sunulmadı.

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