Ukrayna ile Rusya arasında bugün yapılması beklenen müzakere ertelendi

Rusya devlet ajansı TASS, savaşın 7. gününde Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak ikinci müzakere görüşmesinin ertelendiğini duyurdu. Konuyla ilgili Ukrayna tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7. güne girildi. Şiddetli saldırılar Ukrayna'nın dört bir yanında devam ederken, taraflar bir yandan da müzakere görüşmelerini sürdürüyordu.

RUS DEVLET AJANSI DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve Rusya'dan birer heyet Belarus sınırında aynı masaya oturmuştu. Savaş devam ederken bugün de 2. görüşme gerçekleştirilecekti. Ancak Rusya devlet ajansı TASS, ikinci müzakere görüşmesinin ertelendiğini duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında gerçekleştirilecek ikinci tur müzakerelere ilişkin tarihin belirlenmediğini ve günü belirlemek için konuşmaların devam ettiğini söyledi.

RUSYA'NIN TALEPLERİ

Tarafların müzakere görüşmesindeki talepleri de ortaya çıktı. Rusya'nın, Ukrayna'dan blok dışı statüsünü parlamento düzeyinde belgelemeyi ve bu konuda bir referandum düzenlemeyi talep ettiği iddia edildi. Bunun dışında Rus tarafı, Ukrayna'dan ilgili bölgelerin idari sınırlarındaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanımasını ve Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesi talebini geri çekmesini istedi.

Yaklaşık 6 saat süren görüşmede Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etmişti. Medinskiy görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmelerde ikinci turun yapılacağını ifade ederek, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Genel konumu tahmin edebileceğimiz belirli noktalar belirledik" demişti.

UKRAYNA: İSTEDİĞİMİZ SONUCA ULAŞAMADIK

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise istenilen bir sonuca ulaşılamadığını söylemişti. Facebook sayfasından yayınladığı mesajda Zelenski, "Bir taraf öteki tarafı görüşmeler sırasında roket saldırısıyla vurmasa adil müzakereler olabilir. Şimdiye kadar istediğimiz sonucu alamadık. Rusya pozisyonunu bildirdi ve biz de savaşı sonlandırmak için karşı taleplerimizi deklare ettik. Bazı sinyaller aldık. Heyet Kiev'e dönünce duyduklarımızı analiz edeceğiz ve sonrasında ikinci tur görüşmelere nasıl geçeceğimize karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU: MÜZAKERELER BİR GÜN ERTELENEBİLİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün akşam yaptığı açıklamada Rus ve Ukrayna heyetlerinin yarın planlanan müzakerelerinin bir gün ertelenebileceğini kaydederek, "Şu anda taraflarla görüşüyoruz, genel bilgi alıyoruz. Son yaptıkları açıklamada bunu gizli götüreceklerini söylediler. İlk toplantıdan bir netice çıkmadığını biliyoruz. Sonuçta müzakere heyetine katılanları tanıyoruz. Oradan alınan mesajlar liderler düzeyine, başkentlere taşındı. İkinci toplantı konusunda zemin yokluyorlar. Biz olmasını arzu ederiz ama öyle görünüyor ki yarınki toplantı bir iki gün ertelenebilir. Bundan sonra müzakerelerin sonuç odaklı olmasını arzu ediyoruz. Ateşkesle sonuçlanacak müzakere olması lazım" demişti.

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