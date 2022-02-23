Ukrayna parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak OHAL kararını kabul etti

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk bölgesini tanıma kararından sonra ortaya sıcak savaş tehlikesi çıktı. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi de bu gelişmeye karşı ülkede Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç OHAL kararı aldı. Ukrayna parlamentosu da akşam saatlerinde ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç 30 günlük olağanüstü hal ilan etme kararı aldığını duyurmuştu. Konsey Başkanı Oleksiy Danilov, yaptığı açıklamada, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç olağanüstü hal ilan edileceğini, kararın 2 gün içinde parlamento tarafından onaylanması gerektiğini ifade etmişti. Danilov, olağanüstü halin gerekirse 30 gün daha uzatılabileceğini belirterek Donetsk ve Lugansk bölgelerinde zaten 2014'ten beri olağanüstü hale benzer uygulamaların olduğunu hatırlatmıştı.

1 AY UYGULANACAK

Bu gelişmeden sonra Ukrayna parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olan 1 aylık olağanüstü hal kararını kabul etti.

RUSYA'DAKİ VATANDAŞLARINA "ÜLKEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Öte yandan Ukrayna, Rusya'daki vatandaşlarına çağrıda bulunarak ülkeyi terk etmelerini istedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalıların Rusya'ya seyahat etmemelerini ve bu hali hazırda Rusya'da bulunan vatandaşlarının buradan ayrılmalarını talep etti.

AA