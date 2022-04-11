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Ukrayna: Rusya, 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdı

Ukrayna: Rusya, 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdı

Ukrayna: Rusya, 121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdı

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Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.

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Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı." dedi.

Habertürk

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