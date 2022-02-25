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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kiev'e girdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kiev'e girdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kiev'e girdi

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Ukraynalı yetkililer, Rus birliklerinin başkent Kiev'e girdiğini doğruladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter mesajında "düşman" birliklerinin kent merkezindeki parlamento binasına yaklaşık dokuz kilometre mesafedeki Obolon semtinde olduğunu duyurdu. 

Ukraynalı yetkililer, halka kendilerini savunmak için molotof kokteylleri yapmaları çağrısında bulundu. 

Bazı kişilerden de sığınaklara girmesi istendi:

"Dikkatli olun. Evinizi terk etmeyin!"

Kiev'deki BBC muhabirleri daha önce kentte silah sesleri duyulduğunu aktarmıştı. Muhabirlerimiz şimdi daha şiddetli patlama sesleri duyduklarını da söylüyor.

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BBC    News Türkçe

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