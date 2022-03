Ukrayna’da her dakika 55 çocuk mülteci oluyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 22 gündür devam eden savaştan bu yana yaklaşık 1,5 milyon çocuğun Ukrayna’dan kaçtığını açıkladı. Her gün de 75.000’den fazla Ukraynalı çocuğun yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ukraynalı mültecilerin çoğu Polonya, Macaristan ve Moldova da dahil olmak üzere komşu ülkelere kaçtı.



Rus kuvvetleri, şehirleri ve sivilleri hedef almaya devam ederken, savaşın parçaladığı Ukrayna’dan komşu ülkelere 3 milyonluk güçlü göçün bir parçasını da çocuklar oluşturuyor.

HER DAKİKA 55 ÇOCUK UKRAYNA’DAN KAÇIYOR

UNICEF sözcüsü James Elder, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana her gün 75 binden fazla Ukraynalı çocuğun mülteci haline geldiğini söyledi. Elder, “Bu mülteci krizinin, hız ve ölçek açısından İkinci DünyaSavaşı’ndan bu yana eşi görülmedi ve herhangi bir yavaşlama belirtisi de göstermiyor” dedi.

Başka bir deyişle, UNICEF’in rakamları, Rusya’nın işgalinden bu yana her dakika 55 çocuğun Ukrayna’dan kaçtığını gösteriyor. Elder, “Yani, Ukraynalı bir çocuk savaşın başlamasından bu yana neredeyse her saniye mülteci oluyor” dedi.

“SAVAŞ HEMEN BİTMELİ”

Dünyanın dört bir yanındaki çocuklara yardım sağlayan UNICEF, Ukrayna’dan iltica etmek zorunda kalan çocukların “güvenlik, istikrar ve çocuk koruma hizmetlerine” ihtiyacı olduğunu söyledi. Kurum, evlerinden kaçan Ukraynalı çocukların şiddet, insan ticareti, cinsel sömürü ve ailelerinden ayrılma riski altında olduğu konusunda uyardı.

Elder, “Bu felaketten kurtulmanın en güvenli ve en hızlı yolu ve aslında bu felaketten kurtulmanın tek yolu, bu savaşın hemen bitmesidir” diye ekledi.

