Ukrayna'dan yeni hamle! Zelenskiy imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.

Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde devam ederken Ukrayna’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Daha önce birçok kez NATO ve AB’ye üyelik için çağrıda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AB’ye resmi başvuruda bulundu.

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;

“Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky Ukrayna’nın Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunu imzaladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı, Verkhovna Rada Başkanı ve Başbakanı Ortak Bildiri imzaladılar. Belgeler Brüksel'e doğru yola çıktı. Tarih şu an yazılıyor.

sözcü.com.tr