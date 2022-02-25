Ukraynalı küçük kız gözyaşları içinde isyan etti: Ölmek istemiyorum

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar devam ederken, bölgeden yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Henüz savaşın ne olduğunu bilmeyen çocuklar, bombaların seslerine uyanıyor, sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Savaşa şahit olan Vlada, bakın yaşadıklarını nasıl anlattı.

Rusya savaş çanlarını çaldı. Bombalar Ukrayna'da birçok şehri vurdu. Savaş yıkıcı yüzünü bir kez daha en masumlara gösterdi. Çocuklara...

Onun adı Vlada. Ailesiyle birlikte Mariupol şehrinde yaşıyor. Rusya'nın bombardımanına yakından şahit olan çocuk, yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı. "Ölmek istemiyorum. Ben bunun mümkün olan en kısa sürede bitmesini istiyorum. Bugün büyük bir patlama sesine uyandım. Savaş olduğunu anlıyorum. Biliyorum çünkü Vanya bana söyledi" dedi.

Bir yandaysa onlara nasıl açıklama yapacağını düşünen endişeli anneler vardı. Bir anne, "Kendim için endişelenmiyorum. Çocuklarım için endişeleniyorum. Onlar her gün uyanıyorlar ve 'Anne ne oldu?' diye soruyorlar. Ne söyleyebilirim? Savaşın ne olduğunu anlamıyorlar" konuştu.

CNN Türk