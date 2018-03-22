UKÜ'DE İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ!

UKÜ iki grup arasında çıkan kavgada üç kişi ciddi şekilde yaralandı.

Nadire BAHADİ

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde (UKÜ) iki grup arasında çıkan kavgada üç kişi ciddi şekilde yaralandı.

Kavganın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken ciddi şekilde darp edilen Mahsun Baş, Muhittin Yamaç ve Yakup Ekmekçi'nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kıbrıs Postası