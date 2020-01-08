ULAŞIM ARAPKÖY İÇERİSİNDEN SAĞLANACAK
Ulaşım Arapköy içerisinden sağlanacak
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Girne-Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde toprak kaymasının olduğu noktada ekzavator ile çalışma yapılacağından dolayı salon araçlar için ulaşım Arapköy içerisinden sağlanacak, ağır vasıtalar ise çalışma bitene kadar yolda bekletilecektir.
Polis yaptığı uyarıda mecbur kalınmadıkça bu güzergahın kullanılmamasına dikkat çekti.
Etiketler : Girne-Değirmenlik Anayolu
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