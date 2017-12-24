İngiltere'de eski erkek arkadaşı Craig Thomas'tan inanılmaz işkencelere maruz kaldıktan sonra uzun bir rehabilitasyon dönemi geçiren Charlotte Rooks, ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili ilk kez konuştu. Davaya bakan ve Thomas'a 10 yıl ceza veren savcı olayı "baktığı en korkunç vaka" olarak nitelemişti.