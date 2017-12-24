Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
İletişim
Nöbetçi Eczaneler
Künye
25 Aralık 2017
Pazartesi
WEB TV
FOTO GALERİ
MAGAZİN
YAŞAM
SPOR
TEKNOLOJİ
Kategoriler
ASTROLOJİ
DÜNYA
EKONOMİ
KIBRIS
KÜLTÜR-SANAT
MAGAZİN
SAĞLIK
SİNEMALAR
SPOR
TEKNOLOJİ-BİLİM
TÜRKİYE
YAŞAM
Foto Galeri
MAGAZİN
SPOR
TEKNOLOJİ
YAŞAM
Web TV
EĞLENCE
FRAGMAN
HABER
MAGAZİN
SPOR
YAŞAM
Diğer
Yazarlar
Manşetler
Günün Haberleri
Gazete Manşetleri
Sitene Ekle
İletişim
FOTO GALERİ
YAŞAM
ÜLKE AYAĞA KALKTI! "AİLE FOTOĞRAFLARI YEDİRDİ, AYAKTA UYUMAYA ZORLADI"
ÜLKE AYAĞA KALKTI! "AİLE FOTOĞRAFLARI YEDİRDİ, AYAKTA UYUMAYA ZORLADI"
1
10
İngiltere'de eski erkek arkadaşı Craig Thomas'tan inanılmaz işkencelere maruz kaldıktan sonra uzun bir rehabilitasyon dönemi geçiren Charlotte Rooks, ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili ilk kez konuştu. Davaya bakan ve Thomas'a 10 yıl ceza veren savcı olayı "baktığı en korkunç vaka" olarak nitelemişti.