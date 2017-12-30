ÜLKE ÇAPINDA TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU!

Lefkoşa, Mağusa ve İskele bölgesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde birçok araç sürücüsüne ceza kesilirken, bazı araçlar ise kayıtsız ve sigortasız olduğu için trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa, Mağusa ve İskele Polis Müdürlükleri trafik ve asayiş operasyonları düzenledi.

Son zamanlarda meydana gelen iş araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek için Lefkoşa Trafik Şube Amirliği, Baş Müfettiş Şevket Derindağ gözetiminde sabah yolcu ve iş araçlarının yoğun olarak seyrettiği bugün sabah saat 06.00 -08.00 arasında Lefkoşa - Girne, Lefkoşa - Gazimağusa ve Lefkoşa - Güzelyurt anayollarında yapılan operasyonda 190 araç kontrol edilirken, sigortasız, kayıtsız ve fazla yolcu taşıyan 32 araç rapor edildi, 7 araç ise trafikten men edildi.

GAZİMAĞUSA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahaları dâhilinde gerçekleştirilen Trafik ve Asayiş Operasyonu’nda, suç işlediği tespit edilen toplam 86 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 16.00-22.00 saatleri arasında Gazimağusa bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam on bir kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 265 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 65 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele Bölgesinde düzenlenen operasyonda ise, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evleri kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 400 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 21 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı.