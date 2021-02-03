Ülke Genelinde 10 Şubat Çarşamba gününe kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Başbakan Ersan Saner Başbakanlık’ta basın toplantısı düzenliyor….Saner, Covid-19 önlemleri çerçevesinde tüm ilçelerde 10 Şubat Çarşamba gününe kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. İlçeler arası giriş çıkış olmayacak.

Acil Önlemler Paketi’ adı altında hazırlanan Paketin detayları:

-Ekonomik Destek Paketi, bu dönemde özellikle reel sektöre katkı sağlayarak, ayakta durabilmesini amaçlıyor.

-2020’de 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteği 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar en az 60 bin kişiyi kapsayacak şekilde uygulanacak.

-Sosyal sigorta kayıtları esas alınarak, işletmelerin yüzde 84’üne denk gelen, en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin tamamı ödenecek.

-11-20 sigorta primi işveren hissesinin yüzde 20’si ödenecek.

-Kapalı işletme çalışanlara aylık en fazla bin 500 TL ödeme yapılacak, ödeme çalışanların hesaplarına yapılacak.

-Yeni uygulama olarak sosyal yardım alanlara 2021 Şubat Mart Nisan aylarında yüzde 10.65 hayat pahalılığına ilave yüzde 15 yardım verilecek. Engellilere ise yüzde 10 verilecek.