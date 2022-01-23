Ülke genelinde 722 sandık açıldı, sayılmayan 41 sandık kaldı
Ülke genelinde 722 sandık açıldı, sayılmayan 41 sandık kaldı
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Ülke genelinde 763 sandıktan 722’si açıldı, sayılmayan sadece 41 sandık kaldı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu internet sitesindeki sonuçlara göre Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor.
UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarıyor.
722 sandığa göre sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 722
Oy Kullanan Seçmen: 110 bin 534
KKTC Geneli Geçerli Oy: 4 milyon 663 bin 798
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.56
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %32.01
Demokrat Parti (DP): % 7.42
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.56
Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.96
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.42
Halkın Partisi (HP): % 6.69
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.36
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